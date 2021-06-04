Tepe uçurtmalarla şenlendi

Gökhan KUZU

Gönyeli Futbol Akademisinde,1 Haziran Dünya Çocuk Gününde çocuklar önce topun sonrada uçurtmaların peşinde koştu.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Gönyeli Futbol Akademisinde Tepe’de yapılan antrenman sonrası Gönyeli Stadında uçurtma şenliği yapıldı. Antrenman sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi ardından yaş grubu eğitmenleri akademi öğrencilerine uçurtmalarını dağıttı.Uçurtmalarını alan öğrenciler,aileleri ile birlikte uçurtmalarını uçurttular.

