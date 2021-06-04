Tepe uçurtmalarla şenlendi

Gökhan KUZU
Gönyeli Futbol Akademisinde,1 Haziran Dünya Çocuk Gününde çocuklar önce topun sonrada uçurtmaların peşinde koştu.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Gönyeli Futbol Akademisinde Tepe’de yapılan antrenman sonrası Gönyeli Stadında uçurtma şenliği yapıldı. Antrenman sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi ardından yaş grubu eğitmenleri akademi öğrencilerine uçurtmalarını dağıttı.Uçurtmalarını alan öğrenciler,aileleri ile birlikte uçurtmalarını uçurttular.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.