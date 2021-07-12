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Tekmeler milli takım için atıldı

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Zor Haraketler Müsabakaları sonrasında başarılı olanlar arasından milli takım aday kadrosuna seçme yapıldı

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Tekmeler milli takım için atıldı
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Zor Haraketler Müsabakaları, Avrasya Taekwondo Merkezi’nde aşırı sıcağa rağmen yapıldı.
Pandemikurallarının uygulandığı ve seyircilerin alınmadığı müsabakalarda başarılı olanlar arasından milli takım aday kadrosuna sporcu seçildi. Dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililer tarafından verildi. 
Müsabakaları Master Öykü Ergin Başkanlığında Federasyon ve Bölge hakemleri tarafından yönetildi.
BAYANLAR ZOR HAREKETLER
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Rabia Tarım             3.Didem Yener          
2.Kategori:      1.Zeynep Keskin        2.Şerife Patlar             3.Gülcan Abdullah
3.Kategori:      1.Alina Vakuluk         2.Almira Keşkek        3.Julide Bölükbaşı
4.Kategori:      1.Hiranur Tümay        2.Hande Erşahinoğlu  3.Esma Özbiçen
5.Kategori:      1.Durusu Yenice        2.Masal Gül                3.Tuba Şenel
6.Kategori:      1.Karmen Küçük        2.Irmak F. Doğan       3.Sinam Kara
7.Kategori:      1.Stephania Gukovskaya       2.Ravza Tümay          3.Gülizar Koç
8.Kategori:      1.Doğa Su
ERKEKLER ZOR HAREKETLER
1.Kategori:      1.Hüseyin Bölükbaşı  2.Maksim Sopiluk      3.Yılmaz M. Gökbulut
2.Kategori:      1.Sam Norozi             2.Arel Özberkman      3.Tuğra Alkan Timur
3.Kategori:      1.Muhammed S. Kılıç            2.Hakkı Furkan Gül   3.Abdullah Kutay Boz
4.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Zeynel Yıldırım
5.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren                   2.Agit Yenice                         3.Mahmut Colayır
6.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk             2.Ahmet Faruk Kocabaş        3.Kıvanç Çağlin
 
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