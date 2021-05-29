Tekmeler milli takım için atıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu milli takım seçme 1. Etap Müsabakaları,Girne Avrasya TaekwondoMerkezi’ndegerçekleştirildi.
Ferdi Sparing (Serbest Müsabaka) disiplinlerinde yapılan 1. Etap Müsabakaları yapıldı.Milli takım aday kadrosuna sporcu seçimi için yapılan maçlarda milli takım antrenörleri, milli takıma sporcu seçmek için büyük çaba gösterdiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp yetkililerince verildi.
Kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle;
Bayanlar Sparing (Serbest Müsabaka)sonuçları şöyle:
1.Kategori: 1. Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1. Şerife Nur Patlar
3.Kategori: 1. Açelya Ergin
4.Kategori: 1. Zeynep Keskin
5.Kategori: 1. Hande Erşahinoğlu
6.Kategori: 1. Duru Su Yenice
7.Kategori: 1. Ana Tüysüz
8.Kategori: 1. Elif Deniz Babacan
9.Kategori: 1. Ravza Tümay
10.Kategori: 1. Hiranur Tümay
Erkekler Sparing (Serbest Müsabaka)sonuçları:
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
2.Kategori: 1.Kerim Karpuz
3.Kategori: 1.Sezer Er
4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
5.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen
6.Kategori: 1.Daniel Kurshunov
7.Kategori: 1.Özkay Ramiz
8.Kategori: 1.Agit Yenice
9.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak
10.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren
11.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu
12.Kategori: 1.Arel Özberkman
13.Kategori: 1.Emir Kaflı
14.Kategori: 1.Maxim Sopiluk
15.Kategori: 1.Ata Mert Babacan
16.Kategori: 1.Mehmet Akın Köhneli
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