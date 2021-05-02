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Tekmeler açık havada atıldı

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Tekmeler açık havada atıldı
Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve yıllık faaliyet programı içinde bulunan, Ferdi Hyong/Pumse/ Kata müsabakaları Cuma günü gerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada, ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.
Dünya Şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini denediler.
BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI
1.Kategori:      1.Durusu Yenice                    2.Aleksandra Gudonoaga      3.Tuba Şener
2.Kategori:      1.Sıla Taneri                           2.Elif Altuntaş                                   3.Gülcan Abdullah
3.Kategori:      1.Şerife Patlar                        2.Hande Erşahinoğlu             3.Melek Karanfil
4.Kategori:      1.Açelya Ergin                       2.Zeynep Keskin                    3.Betül Boz
5.Kategori:      1.Elena Pakhomova
6.Kategori:      1.Ana Tüysüz
ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI
1.Kategori:      1.Daniel Korshunov               2.Ali Liman                3.Fedor Fedorov
2.Kategori:      1.Agit Yenice                         2.Çetin Çiftsüren        3.Erol Eren Külahçıoğlu
3.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Yusuf Seyhan Şen   3.Zeynel Yıldırım
4.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk             2.Kıvanç Çağlin3.Denktaş Karamahmutoğlu
5.Kategori:      1.Nikita Gordeev                   2.Kerim Karpuz          3.Mahmut Colayır
6.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş        2.Emir Kaflı               3.Sinan Kara
7.Kategori:      1.Aziz Kamalov                     2.Rafail İbrahimov     3.Ajlan Rüstemov
8.Kategori:      1.Mustafa Jumayev                2.Mikhail Khomsin     3.Ruslan Saltanov
 
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