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Tekçam’dan, KTSYD’ye ziyaret

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Tekçam’dan, KTSYD’ye ziyaret
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Merkezi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.
KTSYD başkanı Burhan Gürkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Mithat Tekçam, yöneticilerle tanışırken, KTSYD’den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam ile ülke sporundaki gelişmeler hakkında görüş alış verişi yapıldı. Ziyarette ayrıca dernek yapısı ve faaliyetleri de konuşuldu. Mithat Tekçam'a üstlendiği görevinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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