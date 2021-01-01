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Tekçam, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti

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TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ederek, başkan Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Tekçam, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti
Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçiliği TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ederek, başkan Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
KKTC Cimnastik Federasyonunu başkan Hasan Sapsızoğlu, Mithat Tekçam’ın ziyareti ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçiliği TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam, yenilenmiş olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzu yerinde incelmek için federasyonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Federasyonun yönetim kurulu üyeleri Menteş Baytaroğlu ve Figen Yaman Lesinger ile birlikte yaşanılan süreci ve bundan sonra gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizi, Mithat Tekçam’a aktarma fırsatı bulduk.
Cimnastik ailesi olarak Mithat Tekçam'a, Cimnastik Federasyonuna yapmış olduğu ziyaretten ötürü çok teşekkür ederiz.”
 
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