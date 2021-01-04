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Tekçam, Bozatlı ile tanıştı

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Tekçam, Bozatlı ile tanıştı
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam’ın sporumuzun üst düzey yöneticileri ve federasyon başkanları ile tanışma görüşmeleri devam ediyor.
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçambu kez KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı’ylagörüştü. Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyesi Nazım Burgul’un da yer aldığı görüşmede gençlik, spor, eğitim vespordaki yeni eğitim modeli olan STEAM Projesi (Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Sanat (Art), ve Matematikten (Mathematics)) konuşuldu.
 
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