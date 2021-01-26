Tek, Spor Dairesine atandı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.
Mehmet Özbilgehan'ın yerine Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü mevkiine Fuat Tek 26.01.2021 tarihinden itibaren atandı.
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