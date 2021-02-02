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Tek göreve başladı

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Tek göreve başladı
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Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanan Spor Dairesi’nde müdürlük görevine getirilen Fuat Tek, eski müdür Mehmet Özbilgehan’dan görevi devralarak mesaiye başladı.
Görevden alınan Mehmet Özbilgehan’a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eden Fuat Tek, daireyi Mehmet Özbilgehan’ın bıraktığı noktadan daha ileriye götürebilmek ve ülke sporuna iyi bir şekilde hizmet vermek için çaba göstereceklerini belirterek, Mehmet Özbilgehan’ın da birikimlerinden faydalanacaklarını ifade etti.
 
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