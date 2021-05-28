Tazegül birinciliklere ambargo koydu

Hakan Tazegül, Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm Şampiyonasında 1500 metre ve 3000 metre yarışlarında birinci gelirken, takımı Kara Kuvvetleri ile de birincilik elde etti

Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri atletizm şampiyonası yapıldı. Ankara’da yapılan yarışlara milli atletimiz Hakan Tazegül’de katılarak başarılı sonuçlar elde etti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okul tarafından düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm Şampiyonasında 1500 metre ve 3000 metre yarışları yapıldı. Yarışa Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Kara Harp Okul takımlarından oluşan atletler yarıştı.

Kuvvet takımları olduğu için her kuvvetten en iyi sporcuların yarıştığı Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli sporcusu Hakan Tazegülde 1500 metre ve 3000 metrede yarışarak, birinci gelirken, çok önemli başarıya imza attı.

Kara Kuvvetleri adına yarışan milli atletimiz Hakan Tazegül elde ettiği birinciliklerle Türk Silahlı Kuvvetleri genelinde de birinci olmayı başardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımında da yer alan Hakan Tazegül, elde ettiği başarılı sonuçlarla ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye devam ederken, 30 Mayıs Pazar günü adaya dönecek.

