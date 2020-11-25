Tavlada heyecan başladı

2020-2021 KKTC Tavla Turunun 1. Turu olan 2. Noyanlar Modern Tavla Turnuvası tamamlanırken tura, aralarında Norveçli’nin de olduğu 58 oyuncu katıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşacak 2020-2021 KKTC Tavla Turunun 1. Turu olan 2. Noyanlar Modern Tavla Turnuvası 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 6 değişik bölgeden (Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele, Türkiye ve Norveç) toplam 58 oyuncu katılımı ile yapılmıştır.

Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Noyanlar Royal Sun Tesislerinde yaklaşık 22 saat mücadele ettiler. Ana Aktivite Kategorisinde toplam 51 oyuncu mücadele ederken finali Girne bölgesinden Hasan Kutay ile Mağusa bölgesinden Deniz Kızılbora oynadı. Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasını 11-9 luk skor ile Hasan Kutay kazanırken, ilk turun şampiyonu oldu. Deniz Kızılbora ise turnuva ikinciliğini elde etti. Üçüncülüğü Mahmut Akın, dördüncülüğü ise Salih Kayalı aldı.

Son Şans Kategorisinde toplam 31 oyuncu mücadele etmiş olup final Mağusa bölgesinden Burak Yahat ile Türkiye’den İsmail Güçlü arasında oynandı. Yaklaşık 50 dakika süren final karşılaşmasını 7-4 lük skor ile Burak Yahat kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu.

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 16 takım mücadele ederken, final Mağusa bölgesinden Hasan Doğan-Ahmet Karahasan ikilisi ile Serkan Paşa-Hasan Yahi ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat süren final karşılamaşını 9-7 lik skor ile Hasan Doğan-Ahmet Karahasan ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular.

1-Puan Kategorisinde ise toplam 64 katılımcı olurken, finali Tuğkan Arkar ile Eray Yapıcıoğlu oynadı. Bu kategorinin şampiyonu Tuğkan Arkar oldu.

5 sayıdan oluşan mini turnuvalarda ise Mağusa bölgesinden Tolga Başman, Zihni Altunç ve Hüseyin Kilili başarılı olup ödüllendirildiler.



