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Tatar’dan, Buse’ye kutlama

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Tatar’dan, Buse’ye kutlama
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası başarı elde eden sporcumuz Buse Savaşkan’a tebrik mesajı yayımladı.
İstanbul’da yapılan ve 18 ülkeden 236 sporcunun katıldığı “Balkan Salon Atletizm Şampiyonası”nda Türkiye Atletizm Milli Takımında bulunan ve Yüksek Atlama Balkan Üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı yürekten kutladığını belirttiği mesajında, Cumhurbaşkanı Tatar sporcumuzun elde ettiği başarıdan ve uluslararası camiada bizleri en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
Başarılarının devamı için her türlü desteği vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporcumuza başarılar diledi.
 
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