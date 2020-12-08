Tatar’a Fener forması hediyesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, isminin yazılı olduğu 1numaralı Fenerbahçe forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu’nu kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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