banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
44 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
22 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
18 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
76 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
101 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
17 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
29 0
banner529
banner570

Tatar’a Fener forması hediyesi

banner476

banner577
Tatar’a Fener forması hediyesi
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, isminin yazılı olduğu 1numaralı Fenerbahçe forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komsuoğlu’nu kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.