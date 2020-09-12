Tatar, Ülkü Yurdu’nu ziyaret etti

Niyazi ERGÜLEN
Başbakan ve Cumhurbaşkan adayı Ersin Tatar seçim çalışmaları çerçevesinde Batı bölgesi kulüplerini ziyaret etti.
Güzelyurt’ta Baf Ülkü Yurdu kulübünü ziyaret eden ve kulüp başkanı Ahmet Ertay (Bradi) ile görüşen Başbakan Ersin Tatar, Ahmet Ertay’dan kulüple ilgili bilgi aldı. Ziyarette milletvekili Menteş Gündüz ve Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar da yer aldı.
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