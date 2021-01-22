Tatar, Tekçam ile tanıştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı kabul ederek görüştü.
Görüşmede, spor alanında yapılması öngörülen projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
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