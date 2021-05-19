Tatar sporcu gençlerle online buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 33 spor federasyonundan sporcularla çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Başarılı gençler yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek gençlere sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, genç nesillerin yetiştirilmesinde eğitimin rolünün altını çizdi.
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