Tatar: Spora yatırımları sürdüreceğiz

Ersin Tatar, yurt dışında başarılar elde eden sporcuları kabulünde, spor branşlarındaki yatırımları sürdürerek gençlerin önünü açmaya devam edeceklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli yüzücüler Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Hasan İlker, Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, milli boksör Metin Turunç, KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu yöneticisi Sel Sarıtaş, sporcular Hüseyin Çokbilen, Elis Sakallı ve Mustafa Erdura’yı kabul ederek görüştü.

Gerek boks gerek yüzme gerekse halter ve vücut geliştirme sporlarının disiplinli çalışmayı gerektiren, önemli spor dalları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeteneklerinin yanı sıra, sıkı çalışmaları sonucu yurtdışında önemli başarılar elde ederek ülkemizi gururla temsil eden sporcularımızı, antrenör, yönetici ve ailelerini kutlayarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası ölçekte elde edilen bu başarıların gençlere umut verdiğini ifade etti.Haksız ve insanlık dışı spor ambargosuna rağmen, ülkemizde her spor branşında gerekli altyapı yatırımlarının artarak devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletimiz tarafından sunulan spor olanaklarından gençlerin faydalanmasının önemine değinerek KKTC devletinin, tüm spor branşlarında yapmakta olduğu yatırımları sürdürerek gençlerin önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında, uluslararası anlamda ciddi başarılar elde eden Kıbrıs Türk sporcusunun KKTC’nin varlığını dünyaya duyurduğunun altını çizerek bu başarılarının süreceğine olan inancını belirtti.

