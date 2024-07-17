banner913
banner932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
15 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
18 0
 
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
28 0
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
37 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
28 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
31 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
48 0
banner1032

Tatar: “Spor yazarları, sporun gelişmesine katkı yapıyor”

banner1020

banner974
Tatar: “Spor yazarları, sporun gelişmesine katkı yapıyor”
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne katıldı, spor yazarlarının sporun gelişmesine katkı yaptığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, her zaman sporun içinde olduğunu ve birçok farklı görevde bulunduğunu söyledi.
KTSYD’nin 41’nci kuruluş yıldönümünü kutladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kurulduğundan beri derneğe başkanlık edenleri kutladı. Lefkoşa’nın merkezinde KTSYD binasını kazandıran dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.
Sporcuları selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen kendini yetiştiren sporcuları tebrik etti.
Olimpiyata katılmaya hak kazanan atlet Buse Savaşkan’ı başarısından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası müsabakalara katılabilecek daha çok sporcunun yetişmesini temenni etti.
Sporda ilerleme sağlanması için alt yapı yatırımları yanında okullarda ve spor kurumlarında yapılacak çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, sporda engellerin aşılması ve gençlerin uluslararası alanda spor yapması için spor yazarlarının katkıları ve uluslararası münasebetlerin geliştirilmesinin gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.
Ödül alanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, ödül almayanlara gelecek yıl için başarılar diledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.