Tatar: Ne yazık kisiyaset spora karışmaktadır

Kıbrıs Türk gençliğinin büyük haksızlıklarla karşı karşıya bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne yazık ki yapılan bu haksızlıklarla siyaset spora karışmaktadır” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliği çerçevesinde düzenlenen “Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar seminerde yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenlere ve KKTC’de bulunan "duayen teknik direktör" Fatih Terim’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Fatih Terim’in Kıbrıs kökenli olduğuna işaret ederek, “Biz her zaman size farklı bir sevgi içerisinde olduk” dedi.

Süleyman Göktaş’ın Kıbrıs Türk futbolu için önemli bir değer olduğuna ve önemli hizmetleri bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Göktaş’ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti ve kendisine acil şifalar diledi.

Kıbrıs Türk gençliğinin büyük haksızlıklarla karşı karşıya bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne yazık ki yapılan bu haksızlıklarla siyaset spora karışmaktadır” dedi.

“Egemen eşitliğimizin kabul edilmesiyle ancak Rum tarafı ile resmi müzakere sürecinin başlayabileceğini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “gençliğimiz üzerindeki kısıtlamaların ve izolasyonların kaldırılmasının iyi niyet göstergesi olabileceğini ancak karşı tarafın bunu bile yapmaya yanaşmadığını” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin otoritesi altında spor yapmayı kabul etmenin söz konusu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun çalışmalarını takdir ettiğini, gençliğin önünü açmak ve gençliğin bir umutla geleceğe bakabilmeleri için çalışmalar yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyaset başka bir olaydır. Bu, başka bir olaydır. Dolayısıyla ikisini çok karıştırmamak lazım. Tabii ki birtakım hassasiyetler vardır. Bu hassasiyetleri hep birlikte anlayış içerisinde yönetmemiz gerekmektedir” dedi.

Dış açılım için bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temaslarda acımasızca Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ve kaldırılması gerektiğini dile getirdiklerini vurguladı.

“Acımasızca uygulanan izolasyonların devamının Kıbrıs Türk gençliğini cezalandırmak” anlamına geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. İki ayrı devlet vardır. İki ayrı demokrasi vardır. Kıbrıs Türk takımlarının Anavatan takımlarıyla maç yapmalarından daha doğal ne olabilir? Bunu bile şu anda yapamıyoruz. Ama mücadelemize devam ediyoruz ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz.”

Gençlere sergiledikleri birlik beraberlik ve dayanışmadan ve gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı, dar imkânlarla ve özveriyle gençlere sahip çıkan antrenörlere de teşekkür etti.

