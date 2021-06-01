Tatar, Merve’yi kutladı

Ersin Tatar, Merve Çelebi’yi kabul ederek kutlarken, “Kişisel gayretleriyle başarılar elde eden yetenekli Kıbrıslı Türk gençlerimizin olmasından da gurur duyuyorum.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk, Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu ve Plaj Voleybolu Milli Takım Sporcusu Merve Çelebi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, çalışmanın, inanmanın ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin önemine vurgu yaparak, ülkemizin başarıyla yurt dışında temsil edilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu ve Plaj Voleybolu Milli Takım Sporcusu Merve Çelebi’yi, takım arkadaşlarını, eğitmenlerini ve ailesini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Sporcularımızın başarı elde etmesinin gençliğimize umut verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizden Türkiye takımlarında başarılı bir şekilde yer alan sporcularımızı takdir ettiğini, bizlere uygulanan insan haklarına aykırı spor ambargolarına rağmen kişisel gayretleriyle başarılar elde eden yetenekli Kıbrıslı Türk gençlerimizin olmasından da gurur duyduğunu sözlerine ekledi. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı hazır bulundu.

