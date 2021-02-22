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Tatar, Merve’yi kutladı

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Tatar, Merve’yi kutladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası başarı elde eden sporcumuz Merve Çelebi’ye tebrik mesajı yayımladı.
Avusturya’da gerçekleşen “2021 CEV Kâr Voleybolu” Avrupa Turunun ilk ayağı olan Wagrain Etabında, Türkiye Milli Takımında yer alan ve şampiyon olan Merve Çelebi’yi yürekten kutladığını belirttiği mesajında, Cumhurbaşkanı Tatar sporcumuzun elde ettiği başarıdan ve uluslararası camiada bizleri en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
Başarılarının devamı için her türlü desteği vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporcumuza başarılar diledi.
 
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