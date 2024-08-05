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Tatar, KTSYD Başkanı Özsoy ve eski başkanlar ile biraraya geldi

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Tatar, KTSYD Başkanı Özsoy ve eski başkanlar ile biraraya geldi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve derneğin eski başkanlarından oluşan heyet ile  bir araya geldi.
KTSYD Başkanı Necati Özsoy konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a  nazik daveti üzerine teşekkür ederek, işbirliği içerisinde derneği daha ileriye taşımak ve gençlere ışık tutmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Özsoy derneğin 41. Yılında 11. Başkan olarak devraldığı bayrağı daha ileriye taşıma adına ülke sporuna hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin en köklü derneklerinden biri olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nın (KTSYD) ülke sporuna ışık tuttuğunu vurgulayarak, ülke gençlerine yön verdiğini ifade etti.
Spor alanında izolasyon ve ambargolar altında olan Kıbrıs Türk gençliğinin, tüm bu sorunları aşabilmesi için doğru yönlendirmelere ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, dernek başkan ve üyelerinin yaptığı çalışmaların önemine değindi ve kıymetli çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederek, başarılar diledi.
Spor yazarlarının değerlendirmeleri, yaptığı yorumların gençlerin yolunu  aydınlatmaya yardımcı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporun her dalında, destek sunmaya devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye Milli Takımında finale kalan Buse Savaşkan’ı tebrik ederek, başarılarının artarak devam edeceğine duyduğu inancı da sözlerine ekledi.
 
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