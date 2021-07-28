Tatar: İzolasyonlar çağ dışıdır

Ersin Tatar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ve beraberindekileri kabulünde “Kıbrıslı Türk sporculara yönelik uygulanan izolasyonların ne denli çağ dışı olduğuyla ilgili olarak dünyada bir anlayış gelişmeye başladı.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik yürütülen kararlı mücadelenin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen, Kıbrıslı Türk sporcuların, uluslararası platformlarda, her alanda büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Futbol özelinde de çeşitli temaslarda bulunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’yla da yürütülen temasların önemli olduğunu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun çok değerli bir kurumsal yapıya ulaştığını ifade etti.

İzolasyonlara karşı yürütülen çabayla ilgili olarak “Bu toplumsal bir mücadeledir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin önünün açılması için yürütülen temasların ve işbirliklerinin devam etmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, Kıbrıslı Türk sporculara yönelik uygulanan izolasyonların ne denli çağ dışı olduğuyla ilgili olarak dünyada bir anlayış gelişmeye başladığına vurgu yaptı.

Bu konuda Anavatan Türkiye’nin yanı sıra farklı kardeş ülkelerden de destek alındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda netice alınması için çalışmaların ilmi ve hukuksal alanda da çalışmaların yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu bağlamda sivil toplum örgütleri, akademisyen ve spor çevresinin önemli bir rolü olacağının altını çizdi.

“Kıbrıs Türk Halkı, her yerdedir. KKTC, tüm Kıbrıslı Türklerin devletidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlamda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin de önemli katkıları olabileceğine dikkat çekerek, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ercen: Köprüler daha da güçlenmeli

Osman Ercen de konuşmasında, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’yla yürüttükleri işbirliğinin devam ettiğini kaydeden Ercen, bu sene KTFF yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir nezdinde, TFF ile de işbirliği olanaklarının ele alındığına dikkat çekti.

Türkiye’nin de katkıları ile İngiltere’de bir futbol akademisine sahip olduklarını ifade eden Ercen, ilerleyen günlerde KTFF, TFF ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu arasındaki köprülerin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol ve Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

