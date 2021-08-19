Tatar, Doğukan’a başarılar diledi

Ersin Tatar, 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yarışacak olan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç’ı kabul edip başarılar dilerken “Sporcularımız gurur kaynağımızdır” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapında iki bini aşkın yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyon olan 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yarışacak olan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Kabulde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, antrenörler Mehmet Gürcenk, Osman Akkuş ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada; sporcularımızın büyük bir başarı gösterdiğini ve sporcularımızın cesaretlendirilip uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmesinin KKTC için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların bu başarısında önemli bir sorumluluk üstlenen ailelere, sporculara ve onları yetiştiren antrenörlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Üniversitelerde bulunan olimpik yüzme havuzlarının da yaz ayları dışında kış aylarında da yüzücülerimizin antreman yapmasına olanak sağlamasının da katkısının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğukan Ulaç’ın çok iyi derecelerle ülkesini temsil edeceğine olan inancını belirtti.

Bu yıl, 22 Ağustos pazar günü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 33’üncüsü düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı ülkemizden üç sporcu temsil edecek. 2018 yılında 30’uncusu düzenlendiğinde dünyanın en iyi açık su yarışı olarak seçilen organizasyona ülkemizi temsilen katılan Doğukan Ulaç genel klasmanda birinci olmuştu. 2800 sporcunun katıldığı yarışmalarda, bu yıl Doğukan Ulaç 6. kez,Osman Akkuş 29. kez, Mert Türsoy ise ilk kez ülkemizi temsil edecek.





