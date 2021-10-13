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Tatar: Çocuk sporcularımız gururumuzdur

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Ersin Tatar, “Çocuk sporcularımız KKTC’nin gururudur. Devlet olarak sporun her dalına destek veriyoruz. Ambargolara rağmen bu çocukların başarısı, dünyaya verilen bir mesajdır.” açıklamasını yaptı

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Tatar: Çocuk sporcularımız gururumuzdur
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı “Nev Çocuk Fitness sporcularını, eğitmenlerini ve federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı açıklamada; sporcu çocuklarımızın başarılarını yakından takip ettiğini ve antrenörlerin eğitimiyle çok yetenekli sporcuların yetiştiğini dile getirdi. Çocuk sporcularımızın KKTC’nin gururu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; sporcuların çalışmalarını büyük bir başarı ile sürdürdüğünü ve bunu yapabilmek için sevgi, saygı, özveri ve aile desteğinin etkili olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar; “Çocukların başarıları, aslında KKTC’nin başarısıdır. Bunun artarak devamını diliyorum. Biz de devlet olarak sporun her dalına destek veriyoruz. Böyle etkinliklerde ülkemize uygulanan ambargolara rağmen bu çocukların başarısı, bütün dünyaya verilen bir mesajdır.
Kıbrıs Türk halkının gençliği; yapılan haksızlıklara, başarılarıyla cevap vermektedir. Çocuklarımızla gurur duyuyor ve başarılar diliyorum. "
 
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