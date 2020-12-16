Tatar: Başarılı insanlara sahip çıkılmalı

Ersin Tatar, Dünya altıncısı RedBull BMX Sporcusu Bora Altıntaş’ı kabulünde yaptığı konuşmada, “Bora Altıntaş’a Cumhurbaşkanlığı olarak gerekli destek vereceğiz. Başarılı insanlara sahip çıkılarak destek verilmesi önemlidir.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, RedBull BMX Sporcusu Bora Altıntaş’ı kabul ederek görüşürken, kabulde, yaptığı konuşmada Bora Altıntaş’ın başarılarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Altıntaş’a Cumhurbaşkanlığı olarak gerekli desteğin verileceğini ifade etti.KKTC’yi temsilen dünyaya açılarak KKTC adının duyurulmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Altıntaş’ın genç yaşına rağmen elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gençlik potansiyeli bakımından KKTC’nin çalışkan, başarılı birçok gence sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Her alanda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir gençliğimiz var. Bu mutluluk vericidir.” dedi.

Başarılı insanlara sahip çıkılarak devletin imkanları çerçevesinde destek verilmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, RedBull BMX Sporcusu Bora Altıntaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

BMX’in genç Redbull sporcusu Bora Altıntaş da kabulde yaptığı konuşmada, “RedBull sporcusu olmak benim hayalimdi çünkü ancak en iyiler RedBull sporcusu olabilir. Bu hayalime kavuşarak, en iyi olma hedefime daha yaklaştığımı düşünüyorum” diye konuştu. Dünya 6’ncılığı derecesi olduğunu kaydeden Altıntaş, mesleğinin hayatını değiştirdiğini ifade ederek başarılarının sürmesi için azimle çalışacağını dile getirdi. Altıntaş, gerçekleştirdiği çalışmalardan ve başarıya ulaşmak için yaşadığı deneyimleri aktararak Cumhurbaşkanı Tatar’a gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

