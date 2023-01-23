Tatar, Aren’i kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Tenis Milli Takımı’na seçilen Aren Baybars’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars’ın yeğeni 14 yaşındaki Aren Baybars’ın Türkiye Cumhuriyeti Tenis Milli Takımı’na seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Aren Baybars’ın bu genç yaşta Türkiye Cumhuriyeti Tenis Milli Takımı’na seçilmesiyle elde ettiği başarının bir gurur vesilesi olduğunu kaydederek, hem Türkiye’yi hem de KKTC’yi temsil edeceği uluslararası müsabakalarda kendisine başarılar diledi.
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