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Taşkent’te kazanan numaralar açıklandı

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Taşkent’te kazanan numaralar açıklandı
Taşkent Spor Kulübünde Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği piyango çekilişinde kazanan numaralar belirlendi.
Taşkent Spor Kulübünün köy gençliğine kalıcı spor tesisi kazandırma hedefi doğrultusunda yapımını sürdürdüğü halı sahaya maddi katkı sağlama adına gerçekleştirdiği piyango çekilişinde kazanan 2 numara çekildi.
Noter huzurunda, kulüp lokalinde gerçekleştirilen çekilişte, televizyonu kazanan numara 0209 olarak belirlenirken, telefonu kazanan numara 0892 oldu.
 
 
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