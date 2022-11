Taşkent’te “15 Ağustos Şehitler Halı Sahası ve Tesis Binası” hizmete girdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) yapılan açıklamaya göre, tesis açılışına, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve bazı milletvekilleri katıldı.

Açılışta CTP Genel Başkanı Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı Çelebi ve Taşkent Spor Kulübü Başkanı Sami Engindal konuşma yaptı.

Erhürman, el ele verilmesi durumunda her şeyin başarılabileceğine vurgu yaptı ve “Ne kadar çok mücadele ediyorsak, hepsi çocuklarımız içindir” ifadelerini kullandı. Dikmen Belediye Başkanı Çelebi ise konuşmasında, rutin işlerinin yanında, böylesi projelere de destek verdiklerine dikkat çekti. Taşkent Spor Kulübü Başkanı Engindal ise azim ve kararlılıkla çalıştıklarına vurgu yaptı ve tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ERHÜRMAN: “EL ELE VERİRSEK, HER YERDE HER ŞEYİ BAŞARIRIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açılış sırasında yaptığı konuşmada, Taşkent’e kazandırılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin konuşmasının kendileri için çok değerli olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Belediyemizin ciddi katkısı var ama Taşkent halkının çabası da var” dedi. Erhürman, “Biz eğer el ele verirsek, her yerde her şeyi yapabiliriz. Taşkentliler bir kez daha Taşkent’te el ele, yürek yüreğe vererek çocukları için bu güzel tesisi kazandırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ne kadar çok mücadele ediyorsak, hepsi çocuklarımız içindir. Tekrardan hayırlısı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇELEBİ: “BU PROJEYİ HEP BİRLİKTE YAPTIK”

Açılış sırasında konuşma gerçekleştiren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyelerin rutin belediye hizmetleri yanında, sosyal sorumluluklarını da yerine getiren kurumlar olduğunu vurguladı. “Rutin işlerimiz yanında, böylesi projelere de destek vermekteyiz” diyen Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin bugüne kadar yüzlerce iş tamamladığını belirtti. Taşkent’e halı saha yapılmasıyla ilgili ilk talebin Taşkent halkından geldiğine dikkat çeken Çelebi, “Köyümüzde halı saha istiyoruz, kulübümüzü canlandıracağız dediler. Bu işi hep birlikte yapabileceğimizi söyledim” dedi. Taşkent Spor Kulübü’ne ve muhtarlara teşekkürlerini ileten Çelebi, “Bu projeyi hep birlikte yaptık. Kurumlar da destek verdi. Taşkentli de çalıştı, bu tesisi ortaya çıkarttık. Taşkent gençliğine uzun yıllar hizmet etmesini dilerim” diye konuştu.

ENGİNDAL: “AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞTIK”

Taşkent Spor Kulübü Başkanı Sami Engindal, göreve geldiklerinde, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için bir halı saha yapma ve bina tesis etmek için karar aldıklarını vurguladı. Azim ve kararlılıkla çalışmalara başladıklarını söyleyen Engindal, muhtarlarla Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret ettiklerini ve projelerini anlattıklarını kaydetti. Engindal, Dikmen ve Gönyeli’den araç takviyesi alarak alt yapı işlemlerini yaptıklarının altını çizdi. Emeği geçen söz konusu iki belediyeye teşekkürlerini sunan Engindal, “Kendi kaynaklarımız ve belediye kaynaklarıyla yapılabileceği anladık ve çalışmalarımıza hız verdik. Emekleri geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Köylülerin de kendilerine destek verdiğini vurgulayan Engindal, “İlk günden son güne kadar yanımızda olan Dikmen Belediye başkanına, belediye çalışanlarına ve meclis üyelerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.