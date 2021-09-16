Taşkentliler, Çelebi'ye teşekkür etti

Taşkent Spor Kulübünde, Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulu, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Taşkent’e kalıcı spor tesisi kazandırma adına halı sahayı hizmete koyan Taşkent Spor Kulübü yönetimi, halı sahaya katkı koyanlara teşekkür ziyareti yapmaya başladı.Sami Engindal başkanlığındaki Taşkent Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, sahanın yapımına katkı koyan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Taşkent’in özverili muhtarı Durmuş Aşandır’ın da yer aldığı Taşkent Spor Kulübü heyeti, Yüksel Çelebi'ye, kulübe yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edip, plaket ve Taşkent Spor Kulübünün 80. yıl özel formasını hediye etti.

