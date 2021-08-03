Taşkent halı sahasınahalı serimi başladı

Taşkent Spor Kulübünün, Taşkent muhtarlıkları ve Dikmen Belediyesi ile iş birliği içerisinde köye yapmaya başladıkları halı sahaya halı serimi başladı.

İmece usulü ile köy gençliğine kalıcı eser kazandırmayı hedefleyen Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulu, pandemi koşullarına rağmen halı sahanın yapımını özveriyle sürdürüyor.Halı serimi başlayan sahanın kısa süre içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

