Taşkent, Engindal’a emanet

Taşkent Spor Kulübü Ahmet Bengihan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu ile yeniden faaliyete geçtikten sonra toparlanmış ve birçok faaliyet gerçekleştirmişti.
Ahmet Bengihan başkanlığındaki yönetim kurulu geçtiğimiz akşam Taşkent Spor Kulübü lokalinde olağan genel kurul gerçekleştirdi.
Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Sami Engindal, oy birliği ile kulübün yeni başkanı seçildi.
Genel kurulda oluşan yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:
1-Başkan: Sami Engindal
2-As Başkan: Şener Ortan
3-Genel Sekreter: Çağlar Özgökçen
4-Sayman: Ercan Evren
5-Sporcu Sorumlusu: Alpay Erişen
6-Tesis ve Lokal Sorumlusu: Hasan Dinçel
7-Kültür ve Soysal Etkinlikler Sorumlusu: Enver Aşandır
YEDEK ÜYELER
1-Mustafa Orel
2-İbrahim Yeniçeri
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