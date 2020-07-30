Taşkent, Engindal’a emanet

Taşkent Spor Kulübünün olağan genel kurulunda Sami Engindal, oy birliği ile kulübün yeni başkanı seçildi

Taşkent Spor Kulübü Ahmet Bengihan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu ile yeniden faaliyete geçtikten sonra toparlanmış ve birçok faaliyet gerçekleştirmişti.Ahmet Bengihan başkanlığındaki yönetim kurulu geçtiğimiz akşam Taşkent Spor Kulübü lokalinde olağan genel kurul gerçekleştirdi.Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Sami Engindal, oy birliği ile kulübün yeni başkanı seçildi.Genel kurulda oluşan yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:1-Başkan: Sami Engindal2-As Başkan: Şener Ortan3-Genel Sekreter: Çağlar Özgökçen4-Sayman: Ercan Evren5-Sporcu Sorumlusu: Alpay Erişen6-Tesis ve Lokal Sorumlusu: Hasan Dinçel7-Kültür ve Soysal Etkinlikler Sorumlusu: Enver AşandırYEDEK ÜYELER1-Mustafa Orel2-İbrahim Yeniçeri