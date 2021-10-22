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Taklalar Lapta’da da atılacak

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Cimnastik Federasyonu ile Lapta Belediyesi iş birliğinde cimnastiğin 26. salonu olan Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Merkezi hizmete girdi

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Taklalar Lapta’da da atılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lapta Belediyesi iş birliğinde cimnastiğin 26. salonu olan Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Merkezi hizmete girdi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Tekin Adalı Spor Merkezinin hizmete girmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Tüm bahaneleri bir kenara bırak ülke sporu için çalışmaya devam ediyoruz. Gailesi ülkesi olan, amacı geleceğimiz çocuklar ve gençlere dokunmak olan, hedefi ulusal ve uluslararası alanda hep başarılı bireyler yetiştirmek olan bizler, hiçbir durumda hiçbir mazereti olmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10 bin çocuk hedefimize emin adımlarla ilerlerken
26. noktamız olan Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Merkezimizi hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Tüm zorluklara rağmen yapılanlara destek vererek böylesi güzel destekleri ile spor tesisini ülkemize kazandıran Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a, ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
Tekin Adalı Spor Merkezi salonumuzun özelde cimnastik ailemize genelde de ülkemiz sporuna hayırlı olmasını temenni ederim.”
 
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