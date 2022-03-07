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Takeondocular serbest yarıştı

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Takeondocular serbest yarıştı
Taekwondo Judo Karate Aikido Kungfu Wushu Federasyonu tarafından organize edilen Serbest müsabakaları Taeryon önceki akşam (Cuma) gerçekleştirildi.
Dünya şampiyonasına hazırlanan 2022 yılı lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde kıyasıya yarıştılar
Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalarda, antrenörler sporcuları  yarışacakları disiplinler için belirleme çalışmalarına başladılar.
 
BAYANLAR KATEGORİLERİNDE SİKLETLERİNDEBİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: Pınar Akarpınar
2.Kategori: SpellaneGankama        
3.Kategori: Berinay Babacan
4.Kategori: Rabia Tarım
5.Kategori: Karmen Küçük
6.Kategori: İrinaDergaus       
7.Kategori: Elif Baştaş 
8.Kategori: Şebnem Eryiğit
9.Kategori: Nisa Gukaeva
10.Kategori: Sinem Naz Süvari
11.Kategori: StefaniaGukovskaya  
 
ERKEKLER KATEGORİLERİNDE SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: Alex Tüysüz                          
2.Kategori: Emrullah Baştaş           
3.Kategori: Arda Aslan Öztürk       
4.Kategori: MaximSopyluk            
5.Kategori: FadigaKaramuku
6.Kategori: İgorDergaus        
7.Kategori: Ahmet Faruk Kocabaş 
8.Kategori: Arda Özalemdar
9.Kategori: Kerim Karpuz
10.Kategori: Abdullah Baştaş
11.Kategori: PegyStephane
 
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