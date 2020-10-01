Taekwondoda salon dezenfekte edildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından önceki gün yapılan açıklama ile dünden itibaren başlayan temassız antrenmanlar için Girne Avrasya Taekwondo Salonu, antrenmanlar için Girne Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kurulun verdiği izinle sadece temassız antrenmanlara başlayacak olan Taekwondo sporcuları için antrenmanlardan önce salonda dezenfekte işlemleri de tamamlanmış oldu.

15 gün süre ile yapılacak antrenmanlar sonrasında federasyonun belirleyeceği temassız disiplinlerde müsabakalarda da takvimlendirme yapılacak.



