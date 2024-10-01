Taekwondo’da milli takım seçmeleri yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Milli Takım 1.Etap seçme müsabakaları Pazar günü yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLARSONUÇLARI

1.Kategori: 1.Melek Ünver 2. Rabia Tarım

2.Kategori: 1.Zeliha Arpacıoğlu 2.Hira Kürekçi

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. Arosha Anari 3. Zeynep Kürekçi

5.Kategori: 1.İnci Demir 2.Tuvana Yeleğen 3.Melisa Türkmen

6.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2.Azra Arslan 3. Azra Güler Karataş

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu 2.Karan Arkın Akalın

2.Kategori: 1.Hamza Arslan 2.Doğu Göktürk Yeleğen

3.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2.Yağız Arkın Akalın 3. Baran İlhan Dinçkuyucu

4.Kategori: 1.Boran Niyazi Dinçkuyucu 2. Kıvanç Türkel

5.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yunus Emre Tomak 3. Yaman Doruk Durmaz

