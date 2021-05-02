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Taekwondoda lig başladı

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Taekwondoda lig başladı
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo Liginin birinci hafta müsabakaları yapıldı.
30 Nisan Cuma günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
 
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