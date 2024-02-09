Taekwondo’da hafta arası mesaisi

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Hyong Şampiyonası Perşembe yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler



BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Emine Feyza Şahin 2.Ela Yağızsoy 3.Hayriye Yetek

2.Kategori: 1.Defne Okçu 2. TuvanaYeleğen 3. Hatice Gelen

3.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Azra Güler 3. LarinZabitoğlu

4.Katagori: 1. DariaShymushevska 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Anelia Belen

5.Kategori: 1.Hira Rahme Çetinkaya 2.Asen Demir

6.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Melek Ünver 3. Anelia Belen

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ahmet Söker 2.Mahmut Demir 3. Ömer Demir

2.Kategori: 1 Bekir BubuSov 2. Mustafa Musalliev

3.Kategori: 1.M. Mustafa Mertgenç 2. Yusuf Tuğra Mertgenç 3. Emir Talha Keklik

4.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt 2. İbrahim

5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın 2.Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Ali Kencebay

6.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Yağız Arkın Akalın

7.Katagori: 1.Umut Tekatlı 2. Çetin Karahan

