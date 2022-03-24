Taekwondo’da 45. gurur yılı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından federasyonun 45. Yılı dolayısı ile Serbest Müsabaka Taeryon şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen verirken, Hakemliklerini Maşter Öykü Ergin ve PıonarAkarpınar Başkanlığındaki Federasyon Hakemleri gerçekleştirdi.



MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Defne Okçu 2.Berinay Babacan 3.Gülcan Abdullah

2.Kategori: 1.Ayla Keskin 2.Almira Keşkek 3.Tuba Şenel

3.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Elif Baştaş 3.Hatice Ayyüz

4.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Ege Salih Babacan 3.Taner Kara

5.Kategori: 1.Almina Süsli 2.Emrullah Baştaş 3.Mahmut Colayır

6.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Daria Shymushevska 3.Sinem Kara

7.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Emre Acar 3.Zeynel Yıldırım

8.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş 2.Abdullah Baştaş 3.Ahmet Akyüz

9.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Mehmet Cangil 3.Sinan Kaya

10.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Defne Karam 3.Sibel Gök

11.Kategori: 1.Kamilla Bondaliyeva 2.Sera Acar 3.Melisa Cantürk

12.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Maxim Sopyluk 3.Spellane Gankama

