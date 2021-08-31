Taekwondocular Zafer Kupası için yarıştı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Taekwondo Karate AikidoBudoMartıalarts Zor HaraketlerŞampiyonası, Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Lisansları 2021 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER

1.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Ravza Tümay

2.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Hiranur Tümay

3.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Elif Baştaş

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım

ERKEKLER ZOR HARAKETLER

1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Emrullah Baştaş

2.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen

3.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Abdullah Baştaş

4.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kıvanç Çağlin

5.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Ahmet Faruk Kocabaş

6.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Şakir Yağızsoy

