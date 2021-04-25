Taekwondocular Mağusa’da yarıştı

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu 44.Yıl Bölgelerarası HyongPumse Kata müsabakaları önceki gün Mağusa’da gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.Lisanslı performans sporcuları sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini denediler.

Başarılı olanlara Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililer tarafından kuşakları takıldı.



