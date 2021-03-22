banner583
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
7 0
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
12 0
 
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
75 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
16 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
60 0
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
18 0
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
34 0
banner529
banner570

Taekwondocular kırdı geçti

banner476

Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları kırış müsabakalarını açık havada gerçekleştirdiler

banner624
Taekwondocular kırdı geçti
banner630
Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kırış müsabakaları önceki gün gerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına  uyularak kendilerini  denediler.
Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalar pandemi sonrası yapılan ilk organizasyon oldu.
Bayanlar kırış
1.Kategori:      1.Ceyda Uçaner
2.Kategori:      1.Pınar Akarpınar
3.Kategori:      1.Elena Pakhomova
4.Kategori:      1.Ana Tüysüz
5.Kategori:      1.Açelya Ergin
6.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu             2.Rabia Tarım                         3.Gül Çiçek
7.Kategori:      1.Cemre Su Karagöz              2.Meliz Mina Kızıltaş             3.Gizem Gürpınar
8.Kategori:      1.Duru Su Yenice                  2.Alexandra Gudonova         3.Didem Yener
Erkekler kırış
1.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy                   
2.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu  2.Emir Kaflı                           3.Sinan Kara
3.Kategori:      1.Nikita Gordeev                   2.Arda Aslan Öztürk             3.Taner Kara
4.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin                     2.Kerim Karpuz                     3.Mahmut Colayır
5.Kategori:      1.Agit Yenice                         2.Yusuf Seyhan Şen              3.Zeynel Yıldırım
6.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Bahadır Boz
7.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren                   2.Murat Berk Bucak              3.İbrahim Gökmen
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.