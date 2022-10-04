Süleyman Göktaş’a kornea nakli yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği eski başkanı Süleyman Göktaş, Türkiye’de yeniden göz operasyon geçirdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da Dünya Göz Hastanesinde Kornea nakli operasyonu geçiren KTFAD eski başkanı Süleyman Göktaş bir yıl aradan sonra bu kez sol gözünden operasyon geçirdi.

Ameliyat için İstanbul’da bulunan eski başkan Süleyman Göktaş Dünya Göz Hastanesinde Prof. Doktor Anıl Kubaloğlu tarafından bu kez sol gözüne Kornea nakli operasyonu gerçekleştirildi. İkinci operasyonunda başarılı bir şekilde geçiren eski başkan Süleyman Göktaş, Prof Doktor Anıl Kubaloğlu kontrolünde Dünya Göz Hastanesinde 3 gün tedavisine devam edilecek. Kornea nakli operasyonu geçiren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği eski başkanı Süleyman Göktaş 6 Ekim Perşembe günü adaya dönecek.



