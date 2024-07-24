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Süleyman Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

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Süleyman Göktaş son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Kıbrıs Türk sporuna farklı görevlerde uzun yıllar hizmet etmiş olan, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş son yolculuğuna uğurlandı.
Süleyman Göktaş için bu sabah Küçük Kaymaklı kulüp lokalinde anma töreni düzenlendi.

Törene Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler ve kalabalık kaymaklı camiası katıldı. Süleyman Göktaş, öğle namazından sonra toprağa verildi.
 
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