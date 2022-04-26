Sucuoğlu Özkaram’ı kutladı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Malta’da düzenlenen IFBB Elite Pro DiamondCup’da Şampiyon olan Milli Sporcu Emre Özkaram’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, mesaj yayınladı. Uluslararası IFBB Elit Pro şampiyonu olan Özkaram için Sucuoğlu’nun yayınladığı tebrik mesajı şu şekilde;

“Malta’da 22-24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen yarışmada elde etmiş olduğunuz Şampiyonluktan ve gösterdiğiniz üstün performanstan dolayı başta şahsınızı ve bu başarıya ulaşmanızda katkısı olan herkesi tebrik ederim. Başta spor alanında olmak üzere siz gençlerimizin ülkemizi yurt dışındaki müsabakalarda temsil ederek böylesi büyük başarılara imza atması bizler için oldukça gurur vericidir. Bu vesileyle bu önemli başarınızdan dolayı sizleri tebrik eder, katkı koyan herkese teşekkürlerimi belirtirken, başarılı spor yaşantınızın devamını dilerim.”

