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"Sporun, Spor Dairesi düzeyinin üzerine çıkarılması gerek"

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Sporda planlama ve programlamanın önemine dikkat çeken Erhürman, örgütlenme açısından sporun, Spor Dairesi düzeyinin üzerine çıkması gerektiğini kaydetti

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"Sporun, Spor Dairesi düzeyinin üzerine çıkarılması gerek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonrası iktidara gelmeleri halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulacağına dikkat çekti ve “Gençlik ve sporun devlet politikası olması için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacak” dedi.

Parti basın bürosunun açıklamasına göre CTP Lideri Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti.

Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmede konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, örgütlenme olarak sporun, Spor Dairesi düzeyinin üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.

“ÖRGÜTLENME OLARAK SPOR, SPOR DAİRESİ DÜZEYİNİN ÜZERİNE ÇIKMALI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin gerçek anlamda uçurumun kenarına geldiğini vurguladı. Bir krizin ortasında, kriz yokmuş gibi davranan bir yapıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Erhürman, memlekette krizi yönetmek gibi bir kaygının geçtiğimiz dönemde olmadığının altını çizdi. İlk günden beridir biz kriz masası kurulması için çağrı yaptıklarını yineleyen Erhürman, bunun da karşılık görmediğine vurgu yaptı.

Erhürman, “Bir şey olacağım kaygıları onun bile önüne geçti” dedi. Erhürman, memlekette ekonominin yerlerde sürünür hale geldiğini ifade ederken, doğal olarak bundan sporun da etkilendiğini belirtti. Sporda planlama ve programlamanın önemine dikkat çeken Erhürman, örgütlenme açısından sporun, Spor Dairesi düzeyinin üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.

“SPOR ŞURALARINDA ÜRETİLENLER, TOZLU RAFLARA KALKTI”

Spor şuralarında birçok şeyin üretildiğini dile getiren Erhürman, bunların hepsinin tozlu raflarda kaldığını kaydetti. Erhürman, “Futbolda gelişme olarak ne yaşandıysa, kulüp başkanlarının, federasyonun bütün yükü kendileri üstlenerek yaptıkları şeylerdir” dedi.

Erhürman, sadece spor bakanlığı ismi değil, özünün de orada olmasını sağlayacak bir proje ortaya konulması gerektiğine vurgu yaparak, “En büyük endişemiz son 3 yıldır yaşadıklarımızı 5 yıl daha yaşamak zorunda bırakılmaktır” diye konuştu. Önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkı açısından kırılma noktası olduğunu belirtti.

Erhürman, “Biz 23 Ocak’tan sonra da tekrar bir araya gelmek ve planlamayı tekrar yapmak niyetindeyiz” diye ekledi.

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