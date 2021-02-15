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"Sporumuzun açılması için planlama yapılmalı"

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Vakalar arasında sporcuların olmamasını değerlendiren Hasan Sapsızoğlu, “Vakaların dağılımında sporcuların olmaması tesadüf değildir. Bir şekilde sporcularımızın antrenmanlarını yapabilmesi ve sporumuzun açılması için bir planlama yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı

"Sporumuzun açılması için planlama yapılmalı"
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Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘1 Ocak 2021- 11 Şubat 2021 tarihleri arasında ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ yaptırdı.
Vakalar arasında sporcuların olmadığını açıklayan ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporunun’ değerlendirmesini yapanKKTC Cimnastik Federasyonu başkanı HasanSapsızoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi.
‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ analiz sonuçlarına göre 179 kişi ile bulaştan en çok etkilenen kesim ev hanımları olarak kayda geçti.
Yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımına bakıldığında sporcuların olmaması tesadüf değildir. Bir şekilde sporcularımızın antrenmanlarını yapabilmesi ve sporumuzun açılması için bir planlama yapılmalıdır.En çok vakanın ev hanımı olmasıda hareketsiz yaşantının getirdikleridir.”
 
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