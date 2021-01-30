Cimnastik Federasyonunun başlattığı “Sporumuza köprü ol” projesine ilk destek Sapsızoğlu Garaj’dan gelirken, federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, verdiği destek için Sapsızoğlu Garaj’a ve direktörü Berkan Sapsızoğlu’na teşekkür etti

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona kalıcı gelir sağlama adına “Sporumuza köprü ol” projesini başlatmış veDrFazıl Küçük CimnastikSalonuna reklam alacağını açıklamıştı.

DrFazıl Küçük Cimnastik Salonumuzun iç mekanına 3m x 2m ölçülerinde 20 adet reklam sponsorluğu alacak olan federasyon ilk reklam anlaşmasını yaparken, KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak “Sporumuza köprü ol” projemizde Dr Küçük Cimnastik Salonumuzun iç kısmına 20 adetsponsor bularak (3m×2m’lik alana) yıllık 5 bin TL destek alacağız. Elde ettiğimiz desteği çocuklarımıza hak ettikleri ortamlarda cimnastik yapmalarını sağlamak için kullanacağımız projemize ilk destek geldi.

Sapsızoğlu Garaj bize destek veren ilk kurum oldu. SapsızoğluGaraj’ave direktörü Berkan Sapsızoğlu’naçocuklarımıza vermiş olduğu destek ve değerden dolayı cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.”

