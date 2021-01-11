Sporla ilgili kararlarda değişiklik yok

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından daha önce alınan kararlar, komite tarafından 15 Ocak’a kadar uzatıldı.

Alınan karara göre saat 22:00’dan sonra spor salonundaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Ayrıca Bu sektörlerde görev yapan kişilerin ondört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekiyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılması kararını da 15 Ocak’a kadar uzattı.



