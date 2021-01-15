Spora kilide hayır, dediler

Güney Kıbrıs’ta artan korona vakalarından sonra 1.ligler hariç tüm spor branşları durdurulmuştu. Bu kararın ardından Rum sporcular isyan bayrağını çekti.
Apoel Yüzme ve Su Topu takımı, tüm sporcuları, antrenörleri ve sporla ilgilenen, geçimini spordan sağlayan tüm kesimleri seslerini yükseltmeye davet ederek Kıbrıs’ta sporun yeniden başlaması için gerçekleştirdikleri kampanyaya destek vermelerini istedi.
“SPORA KİLİDE HAYIR” kampanyasının, rengi, takımı ve siyaseti olmadığını ifade eden sporcular, tek amaçlarının sporun yeniden başlaması olduğunu vurguladılar.
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